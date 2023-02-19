«الحياة الآن».. مباشر من أول مدرسة لغات أنشأتها «حياة كريمة» في «جزيرة عليوة» بالشرقية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع علي قناة الحياة اليوم الدراسي من داخل أول مدرسة لغات بالجزيرة النائية، وتُعد مدرسة عبدالحميد فراج هي أول مدرسة لغات انشأتها مبادرة «حياة كريمة» في جزيرة عليوة التابعة لقرية سعود بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وقال عبدالعظيم القادري، مدير الإدارة التعليمية بمركز الحسينية في برنامج «الحياة الآن»، إن مشروعات مؤسسة حياة كريمة في مركز الحسينية وضعت قرى المركز على خريطة التعليم الصحيحة من خلال إنشاء وتجديد أكثر من 108 مدارس، فضلا عن 950 مشروعا تنمويا أنشأتها مؤسسة حياة كريمة.

بيئة تعليمية صحية وسليمة

وأضاف «القادري» أن الطالب أصبح يعيش في بيئة تعليمية وصحية سليمة من خلال إنشاء المدارس والقضاء على الكثافة والمرافق المرتبطة بالحياة اليومية للأهالي، مثل مشروعات الطرق والصرف الصحي والمراكز الصحية وجودة مياه الشرب وخطوط الفايبر التي جعلت خدمات الإنترنت الفائق داخل المدارس.

نقلة تاريخية

وأكد أن مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة تاريخية للأهالي وأبنائهم في كافة المراحل التعليمية ووضعت مركز الحسينية علي الخريطة التنموية التي كنا ننشدها.