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«الحياة الآن».. مباشر: رفع كفاءة 59 مدرسة بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كتب:

شريف سليمان
05:30 م | الأحد 19 فبراير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر قناة «الحياة» اليوم الدراسي في مدرسة السعدي بشارة الابتدائية المشتركة بقرية منشأة بشار الطحاوي، التابعة للوحدة المحلية بقرية سعود بمركز الحسينية. 

رفع كفاءة المدرسة ضمن 59 مؤسسة تعليمية

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، في إطار جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أنه جرى رفع كفائتها ضمن 59 مدرسة بقرى مركز الحسينية قامت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتطويرها، كما أنّ أعمال تطوير المدرسة شملت رفع كفاءة المباني والخدمات والأثاث وتزويدها بمعامل تعليمية جديدة.

14 فصلا دراسيا

مدرسة السعدي بشارة الإبتدائية المشتركة تضم 14 فصلا دراسيا، ووفقا لما ذكره التقرير الذي عرضته قناة الحياة، فإنها تستوعب 631 طالب وطالبة بقرية منشأة بشار الطحاوي، علاوة على ذلك، فإن 10 توابع بقرية منشأة بشار الطحاوي.

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