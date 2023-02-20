إشادات من الجمهور بدور منال سلامة في مسلسل «الأصلي»: نجمة رهيبة

تواصل الفنانة منال سلامة تصوير مشاهدها في مسلسل الأصلي والذي بدأ عرضه على قناة dmc منذ أيام، وتجسد منال سلامة خلال المسلسل دور فايزة إحدى بنات الأصلي والتي تتصارع من أجل الحصول على ميراثها.

إشادات الجمهور بمنال سلامة

ونال دور منال سلامة خلال أحداث مسلسل الأصلي إشادات عديدة من جمهورها لإتقان الدور، والذي قالت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أنا حبيت فايزة قوي رغم إن إنتوا محبتوهاش، مسلسل الأصلي».

وتفاعل معها الجمهور وجاءت التعليقات كالتالي: نجمة رهيبة، وعلق آخر: طالما الناس محبتكيش يافايزة يبقى نجحتي في الدور أكيد بجد حلوة، وفي ناس كده بجد بالنوعية دي موجودة، وقال آخر: بالرغم كل الشر اللي فيها ولكن اتقنتي الدور يا أستاذة منال كل التوفيق يارب، المسلسل حلو، وعلق آخر: اديتي الدور ببراعة وخفة دم فاكهة المسلسل.

مسلسل الأصلي

ويضم مسلسل الاصلي مجموعة من نجوم الفن أبرزهم ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.