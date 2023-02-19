أحمد المسلماني: ترامب اتهم مؤلفة كتاب عنه اسمه «رجل الثقة» بأنها فاشلة

استعرض الإعلامي أحمد المسلماني، أبرز النقاط في كتاب «رجل الثقة.. أسرار دونالد ترامب»، للكاتبة الصحفية ماغي هابرمان، التي قابلت الرئيس الأمريكي الأسبق 3 مرات، ثم قابلت 250 من المقربين منه، وأصدرت هذا الكتاب.

وأضاف المسلماني، خلال حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «ترامب وصفها بأنها فاشلة وغير مهنية وشخصية لا تستحق الثقة وكاذبة وإمعة، رغم حصولها على جوائز كبرى وعملت في أكبر صحف العمل».

وتابع الإعلامي، أن من أبرز ما جاء في هذا الكتاب هو الخلط بين مسؤولين ومقدمي خدمة الأغذية والمشروبات في الكونجرس، فعندما ذهب ترامب إلى الكونجرس لأول مرة في عام 2017 كان يتناقش، وكان هناك نواب من الحزب الديموقراطي ملونين، وطلب منهم شاي وقهوة ومقبلات، وهو ما تسبب في إحراجهم.

وأشار الإعلامي، إلى أن الكتاب تطرق إلى إقالة إيفانكا ترامب: «زهق من ابنته وزوجها، وقرر إقالتهما، لكن ترامب نفى وقال إنه لم يفكر في هذا الأمر على الإطلاق».

ولفت، إلى أن الكتاب تطرق إلى قصف مصانع مخدرات في المكسيك: «هناك أدميرال كبير يعمل في هيئة الصحة الأمريكية، شرح لترامب مسألة المخدرات وخطورتها على الولايات المتحدة ويتم الحصول عليها من معامل ومصانع في المكسيك، وجرى تحديدها لمنع الخدرات المكسيكية إلى الداخل الأمريكي، كان يقصد ضرورة تعزيز الأمن على الحدود ودعم جهود المراقبة، لكن ترامب اعتقد أنه قائد عسكري في الجيش ويمثل البنتاجون،ويشعر بأن أمريكا ترغب في ضرب المكسيك، وعرض عليه قصف المكسيك، فصدرت تعليمات بأن يرتدي زيا مدنيا حتى لا يعتقد ترامب بأنه يمثل البنتاجون، ولحسن الحظ أنه لم يتم قصف المكسيك ولو حدث ذلك لكان أمرا خطيرا».