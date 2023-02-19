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مواعيد عرض مسلسل «جروب الدفعة» للفنانة شيري عادل وعمرو وهبة

كتب:

ياسمين محمود
09:59 م | الأحد 19 فبراير 2023
مسلسل جروب الدفعة

مسلسل جروب الدفعة

حققت الفنانة شيري عادل، نجاحا كبيرا من خلال مسلسلها الجديد «جروب الدفعة»، الذي يُعرض عبر قناة «on»، ويرغب متابعو المسلسل معرفة مواعيد عرضه، ما نستعرضه خلال السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل «جروب الدفعة»على on

ويعرض مسلسل «جروب الدفعة» عبر شاشة قناة ON، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة 8 مساء.

مواعيد إعادة مسلسل «جروب الدفعة»

يعرض مسلسل جروب الدفعة على قناة on drama، في تمام الساعة 10 مساءً، وتعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 10صباحًا، والثانية 5 مساءً.

مسلسل «جروب الدفعة»

مسلسل «جروب الدفعة» يضم مجموعة كبير من نجوم الفن من الشباب أبرزهم  شيري عادل وعمرو وهبة وميدو عادل وولاء الشريف وبسمة داوود وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد عبد السلام.

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