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مي عمر تعلن انسحابها من فيلم تاج بطولة تامر حسني

كتب:

ياسمين محمود
10:41 م | الأحد 19 فبراير 2023
مي عمر

مي عمر

أعلنت الفنانة مي عمر، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، اعتذارها عن فيلم تاج أمام تامر حسني بسبب تغيير مواعيد التصوير.

تغيير مواعيد التصوير 

ونشرت مي عمر، صورة تجمعها بتامر حسني، وعلقت عليها: «للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني أننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا، وكل تمنياتي لتامر ولأسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق».

مي عمر تنضم لفيلم تاج

وفي يناير الماضي، أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انضمام مي عمر لفيلمه الجديد «تاج».

ونشر حسني مجموعة صور تجمعه بفريق العمل ومي عمر خلال تعاقدها على الفيلم، وعلق عليها: «مبروك يا مي فيلم تاج، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق».

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