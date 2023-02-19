أمير داعش لـ قناة الوثائقية: «تنظيم الدولة الإسلامية» خليط واسع من الخوارج والتكفيريين

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إن تنظيم الدولة الإسلامية خليط واسع من الخوارج والتكفيريين وتفرع في العديد من الدول، وكل انشطار منه له منهجية قد تكون مخالفة للأخرى، متابعا: «أنا أمثل نفسي في الحديث وأمثل الدولة في الوقائع التي كنت طرفا فيها».

ليبيا خط قتال ثابت لا يتغير

وأوضح المصري، أنه ذهب إلى ليبيا مع صديق له يعتبره رفيق الدرب، وكان يشارك في جمعة التحرير المستمرة بعد الثورة، وكان منفتحا على بقية التيارات: «لم نكن منتمين للقاعدة أو أي تنظيم وكنا جهاديين فكريا من خلال القراءة والإنترنت، وكان في ليبيا خط قتال ثابت لا يتغير، وتحركت خلاله إلى مدينة بنغازي، وأصيبت في حادث سيارة وعدت لمصر».

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.