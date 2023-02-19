أمير داعش لـ القناة الوثائقية: بدأت طريقي بخطب محمد حسان ومصطفى العدوي والحويني

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إن قصته تشبه الكثيرين من رواد التيار الإسلامي؛ إذ تدرج في التعرف على أصدقاء ودعاه صغار في الكليات والحياة العامة كالجيران والزملاء، متابعا: «تعرفت في الكلية على البعض منهم ولكن لم تكن هناك استجابة مني لأن التيار الداعي وقتها كان واحد من اثنين؛ إما الإخوان أو السلفية العلمية، وأتباعهم من مشاهير الشيوخ كفوزي السعيد ومصطفى العدوي وأبو اسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب».

اتباع سنة النبي

وأوضح المصري، خلال حواره على قناة الوثائقية مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه ليس خبيرا في السلفية العلمية ولكن له منهج يعتبر الطريق الصحيح للنجاة وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل الأولي للإسلام خلال القرون الثلاثة الأولى، متابعا: «استمعت في بداية طريقي لمحمد حسان وهو ابن مدينتي (المنصورة)، ومصطفى العدوي أيضا، وفي القاهرة كانت دعوات الأصدقاء دائمة لحضور خطب الجمعة في مسجد العزيز بالله لمحمد حسين يعقوب أو أبو إسحاق الحويني».