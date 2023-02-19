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أمير تنظيم داعش لـ القناة الوثائقية: ليس بالضروري أن يتحول كل سلفى إلى جهادي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:44 م | الأحد 19 فبراير 2023
رشيد المصري، أحد أمراء داعش

رشيد المصري، أحد أمراء داعش

قال رشيد المصري، أحد أمراء تنظيم داعش، إنه لم يكن مشاركا فاعلا في الأعمال المتعلقة بالأنشطة الإسلامية، مضيفا أنه ليس بالضروري أن يتحول كل سلفى إلى جهادي، والنسبة في النهاية من المتحولين أقل من النصف، فالسلفيون في مصر يقدرون بمئات الألوف.

النسبة الإخوانية أقل من السلفية العلمية

وأوضح المصري، خلال حواره على قناة الوثائقية مع الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن نسبة إسهام السلفية العلمية في التيار الجهادي هي الأكبر والنسبة الإخوانية أقل من السلفية العلمية.

وأشار إلى أن هناك بعض المنتمين من العائدين من تيارات أخرى، مؤكدا أن البعض منهم تحولوا إلى جبهة أحرار الشام وتنظيمات أخرى وحدث في أكثر من دولة وليس مصر فقط.

 

 

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