نقيب الإعلاميين: حوار قناة الوثائقية مع أمير داعش ضربة بداية لتنوير المشاهد

تحدث الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن انطلاقة القناة الوثائقية بحوار خاص مع أمير داعش، قائلا إن هذا الانطلاق يمثل ضربة البداية بحوار قوي كشفت فيه القناة عن جوانب لم يكن يعلم المشاهد عنها شيئا؛ لترفع رصيد معلوماته الموثقة، وتمكنه من ربط الأحداث ليكون رأيا مستنيرا بوعي متكامل، وهو دور كبير تلعبه القناة.

انطلاقة القناة الوثائقية جاءت في وقتها

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انطلاقة القناة الوثائقية جاءت في وقتها، إذ تعبر عن تأريخ الماضي بكامله سواء كانت الشخصيات التاريخية أوالتي أثرت في المجتمعات بصفة عامة رياضية أو فنية أو سياسية إلى آخره، كما تمثل تأصيلا وتوثيقًا للأماكن وتواريخها ونشأتها ووجودها، وكل ما طرأ عليها من مستجدات.

قناة الوثائقية مكتبة موثقة مصورة للماضي والحاضر

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن القناة الوثائقية مكتبة موثقة مصورة للماضي بكل مكوناته وأيضا للحاضر بكل أحداثه المهمة التي تثري المتلقي وتمده بالمعلومات وترفع درجات وعيه وإدراكه لكل ما يحيط به بين ماضيه وحاضره، وتجعل لديه قدرة على استشراف المستقبل.

واستكمل أن الوثائقية قناة تثقيفية تنويرية تأريخية للأماكن والأشخاص والأحداث، وتساعد في رفع درجات الوعي والاستنارة لدى الجميع، فهي رافد ثقافي مهم جاء في حينه.