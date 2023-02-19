وفاة عميد كلية «تربية رياضية كفر الشيخ» الأسبق بأزمة قلبية مفاجئة

توفي الدكتور جمال سلامة، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن عُمر يُناهز الـ59 عاماً، بشكل مفاجئ، حيث كان يُمارس عمله كأستاذًا لمادة طرق التدريس والتدريب الميداني بكلية التربية الرياضية، حتى صباح اليوم وقبل ساعات قليلة من وفاته.

تداول صور الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر العديد من أساتذة الكليات المختلفة وطلاب وخريجي كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ صوراً للدكتور جمال سلامة، على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تشييع جنازة الدكتور جمال سلامة من مسقط رأسه بالمنوفية غداً

ومن المقرر، إن تُشيع جنازة الدكتور جمال سلامة، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، من مسقط رأسه بالمنوفية، ظهر غداً الاثنين، حيث يتم أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الصعايدة، ببركة السبع غرب، بمحافظة المنوفية، على أن يُقام العزاء بدار مناسبات أبو النصر بقويسنا، وفقاً لما أعلنته أسرة الراحل.

كان يُباشر مهام عمله حتى قبل وفاته بساعات قليلة

وقال مصدر بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن الراحل الدكتور جمال سلامة، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، كان يُباشر مهام عمله كأستاذًا لمادة طرق التدريس والتدريب الميداني حتي صباح اليوم الأحد، وقبل وفاته بساعات قليلة، حيث حضر إلى الكلية، كعادته، ولم يبدو عليه أي تعب، مضيفاً: «كان عنده محاضرتين دخلهم، وبعد كده عدى علي عميد الكلية في مكتبه وشرب معاه القهوة، وضحك مع إللي كانوا موجودين، وبعد كده روح بلده، وسمعنا الخبر الصعب ده، حتى فكرنا إنه توفي في حادث بس اكتشفنا إنها وفاة مفاجئة نتيجة أزمة قلبية».

عميد كلية التربية الرياضية: أدي واجبات عمله كاملة اليوم وودّعنا ورحل

ومن جانبه، نعي الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، في بيان له، الراحل الدكتور جمال سلامة، عميد الكلية الأسبق، قائلاً: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله وحده.. ببالغ الحزن والأسي أنعي أخي العزيز الأستاذ الدكتور جمال سلامة، عميد الكلية السابق، الذي وافته المنيه اليوم بعد أن قام بأداء واجبات عمله كاملة اليوم، وودّعنا ورحل.. فسبحان من له الدوام.. اللهم اغفر له وارحمه، واجعل هذه الليلة أسعد لياليه، ونقه من خطاياه كما يُنقي الثوب الأبيض من الدنس، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله».

جامعة كفر الشيخ تنعي عميد كلية التربية الرياضية الأسبق

ونعت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، وكلية التربية الرياضية، الدكتور جمال سلامة، عميد الكلية الأسبق، مقدمين العزاء لأسرته سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملائه وطلابه الصبر والسلوان.

وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن الراحل الدكتور جمال سلامة، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة كفر الشيخ.

وُلد الدكتور جمال أحمد محمد سلامة، في عام 1964، بمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، وتخرج في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في عام 1987، ثم عُين معيداً في نفس عام تخرجه بالكلية، وحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا في عام 1990، ثم حصل علي درجة مدرس مساعد في نفس عام حصوله علي الماجستير.

نال «سلامة»، درجة الدكتوراة من جامعة طنطا، في عام 1994، وعُين في وظيفة مدرس في نفس عام حصوله علي الدكتوراة، ثم نال درجة أستاذ مساعد في عام 2006، ثم انتقل إلي العمل بجامعة كفر الشيخ وحصل على درجة الأستاذية في عام 2012.

وتولي «سلامة»، منصب قائم بأعمال وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ عام 2007 وحتي عام 2015، ثم قائماً بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، منذ عام 2016 وحتي عام 2017، ثم قائماً بمهام وأعباء رئيس مجلس قسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية منذ عام 2017 وحتي عام 2020.