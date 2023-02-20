4 معلومات عن أغنية جنات الجديدة «التفاح والفراولة».. تُطرح اليوم

تطرح اليوم الفنانة جنات أغنيتها الجديدة «التفاح والفراولة» في تمام الساعة السادسة مساء على منصاتها الإلكترونية، والتي تعد أولى أغنياتها للعام الجديد 2023، موضحة أنها تتمنى أن ينجح على المستوى الفني.

وترصد «الوطن» 4 معلومات عن أغنيتها الجديدة في السطور التالية:

- ظلت جنات حائرة على تسمية الأغنية بين "التفاح" أم "التفاح والفراولة" إلى أن استقرت على الاسم الثاني.

- الأغنية من ألحان محمد الصاوي.

- تعد أول مرة تقدم جنات اللهجة الشعبية في أعمالها الغنائية.

- بوستر الأغنية تم تصويره بعدسة المصور حسين الباشا.

آخر أعمال جنات

وطرحت مؤخرا جنات أغنية «يا بختي بيه»، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تصدرت التريند عبر اليوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.