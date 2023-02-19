أمير داعش لـ قناة الوثائقية: ليبيا انقسمت لدولتين بسبب الفصائل المسلحة

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إن الطبيعة الصحراوية لليبيا تفرض استخدام الأسلحة الثقيلة ومنها مضادات الطيران في العمليات العسكرية، مضيفا أنه ظل على تواصل مع أحرار ليبيا بعد عودته لمصر في 2012 وبقي هناك لمدة 10 أشهر، وفي هذه الفترة كانت الحدود شكلية بسبب الثورة الموجودة في مصر وليبيا.

اعتياد الجهاديين على الصدام

وأوضح المصري، أنه لم يتحقق للشعب الليبي بعد وجود الفصائل المسلحة سوى أن ليبيا أصبحت بلدين بدلا من بلد واحد، لافتا إلى أن الجهاديين تكلموا في تاريخهم أنهم معتادين على الصدام مع الدول والحكومات لأن الجهادي المهاجر عقيدته سلفية ولا يقبلون العادات والعقائد الأخرى وتحدث مشكلات في الزواج والعادات والتقاليد.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، على القناة الوثائقية.