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أمير داعش لـ قناة الوثائقية: تعلمت تركيب وفك السلاح في ليبيا على يد مدربين أجانب

كتب:

محمد أيمن سالم
10:52 م | الأحد 19 فبراير 2023
رشيد المصري

رشيد المصري

قال رشيد المصري، أحد أمراء داعش، إنه تلقى تدريبات في ليبيا على يد مدربين من حلف الناتو أو تابعين لدول في الناتو، ولا يعرف كيف حصلت عليهم الجماعة، متابعا: «أحدهم اسمه محمد تركي الجنسية، والآخر اسمه ماركو من دول التشيك، وكانوا يدربون الفصائل على التحول من الحالة المدنية إلى القتالية في أسرع وقت حتى يدخلون المعارك في أسرع وقت ممكن».

 

تدريب بسيط على الأسلحة 

وأوضح المصري، أنه التحق بدورة تدريبية كانت في نهايتها، وكان التدريب بسيطا على الأسلحة الخفيفة والثقيلة مثل مضادات الطيران، وصيانتها وسرعة استخدامها، متابعا: «الملتحقين بالتدريب لا يعرفون شيئا عن السلاح، لذلك يتم تدريبهم بشكل مكثف، والتحقت بجماعة أحرار ليبيا في وقت تدريبي وعلموني فك وتركيب السلاح وتنظيفه وخاصة الأسلحة الخفيفة»     

جاء ذلك خلال حوار أجراه الإعلامي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أمير تنظيم داعش، والمذاع على القناة الوثائقية.

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