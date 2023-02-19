خبير في الحركات الإسلامية يشيد بحوار قناة الوثائقية مع أمير داعش: تجربة ثرية

أشاد ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، بانطلاق القناة الوثائقية بحوار مع رشيد المصري «أمير حدود داعش»، قائلا: إن الحوار خرج بشكل أكثر من رائع ولا يوجد به خطأ واحد ويعد تجربة ثرية.

وأضاف «فرغلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإعلامي أحمد الدريني أدار الحوار بطريقة ممتازة جعلته يسيطر على القيادي الداعشي، ويستخرج منه أجوبة كشفت عن شخصية ضحية للظروف المحيطة: «الدريني مذاكر وحاضر وفاهم في الملف عن الأكثرية التي تخرج وتحلل فيه».

ماهر فرغلي: هذه الحوارات تحتاج مذيعا خاصا

وأشاد «فرغلي» بإدارة «الدريني» للحوار، قائلا: إن أسئلته كانت حاضرة في جعبته، وهذه النوعية من الحوارات تحتاج مذيعا خاصا يكون لديه القدرة على التفريق بين هذه التنظيمات مثل أحرار ليبيا والشام على سبيل المثال، وهما تنظيمان تكررا كثيرا بالحوار.

أمير داعش كان متسقا مع ذاته

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن أمير داعش كان متسقا مع ذاته وصادقا في أجوبته، وواضح فهمه للتنظيمات الموجودة وخارطتها الفكرية والسياسية: «والله أنا سعيد جدا.. أعتقد أننا سنتوقف للكتابة عن هذا الحوار كثيرا بعد أن نشاهد الأجزاء المقبلة».