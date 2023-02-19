مواعيد عرض المصيدة الرقمية على القناة الوثائقية المصرية

انطلقت قناة الوثائقية المصرية، منذ قليل؛ لتكون منبعا لبث العديد من الأفلام الوثائقية عن بعض الأشخاص الذين لهم تأثير في تاريخ مصر، وأعلنت مواعيد عرض المصيدة الرقمية، وهو فيلم وثائقي.

مواعيد عرض المصيدة الرقمية

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض المصيدة الرقمية عبر قناة الوثائقية المصرية:

تعرض قناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان «المصيدة الرقمية»، في العاشرة مساء اليوم، وذلك بعد عرض فيلم أمير داعش.

تردد قناة الوثائقية المصرية على النايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: H.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تفاصيل إطلاق قناة الوثائقية المصرية

تعد القناة أول قناة وثائقية مصرية يتم إطلاقها كي تحكي عن القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر بمختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمعية أو الفنية أو الاقتصادية.

وتقوم القناة بعرض أفلام عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة، إضافة إلى العديد من الأفلام الحاصلة على جوائز، إذ تُعد القناة تابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي أول قناة مصرية تنطلق في هذا المجال، وتضم مئات الساعات من المواد الوثائقية الحديثة، التي تبث للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي.

وكان رئيس القناة الوثائقية الجديدة، كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «رُوعي أن تكون الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة، فهي لغة الضاد التي نفخر بها جميعًا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتها فيما قدمناه من أعمال عبر الأعوام الماضية، النقوش الممتزجة بالشارة بدءًا من اليمين مستوحاة من رموز حجر رشيد، حيث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وصولًا إلى حروفنا العربية العريقة في نهاية الشارة».