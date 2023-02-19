اتفاق بين وزارة الأوقاف و«الصوفية» على تنظيم أنشطة الطريقة بالمساجد

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا مع الشيخ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

الأوقاف

وأكد وزير الأوقاف أنه تنظيمًا للعمل، جرى الاتفاق على التنسيق الكامل بين مشيخة الطرق الصوفية والقطاع الديني بوزارة الأوقاف، من خلال موافقة شيخ مشايخ الطرق الصوفية للطريقة المنظمة للنشاط بموجب خطاب منه يتضمن وقت النشاط واسم القائم عليه ووقت إقامته واسم المسجد، بحيث يقوم رئيس القطاع الديني بتوجيه تعليماته للمديرية التابع لها المسجد، وذلك على مستوى الجمهورية لتنفيذ النشاط المتفق عليه.

مراعاة جميع الضوابط الشرعية

كما جرى الاتفاق على مراعاة جميع الضوابط الشرعية في تنفيذ جميع الأنشطة، بحيث تؤدي دورها المنشود في البناء الروحي وتزكية النفس وتنمية الحس الإيماني.