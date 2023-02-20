القوى العاملة تعلن عن وظائف لذوي الهمم بالمحافظات.. رواتب تبدأ من 2700 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

كما جاءت مجموعة من الوظائف لذوي الهمم، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفري، برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وظائف خالية

كما أعلنت وزارة القوى العاملة عددًا من الوظائف في القاهرة الكبرى لذوي الهمم، والتي من بينها وظائف في شركة بروفيشنال جروب حيث مطلوب 2 محاسب من الجنسين، 4 مشرف موقع حاصل على مؤهل عالي، 2 مندوب تأمينات، 8 سائق، 1 عامل بوفية، 1 عامل نظافة، بشرط أن يكون السن بين 30 : 40 عاما، والراتب يتم تحديده حسب المقابلة، وأن يكون لديه خبرة من 3 : 5 سنوات.

القوى العاملة

ومن بين الوظائف التي أعلنتها القوى العاملة، وظائف في مستشفى التيسير بمحافظة الشرقية حيث متاح وظائف لـ 15 ممرضا شرط أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، 15 عاملا فندق قادر على العمل، شرط أن يكون السن من 25 : 30 عاما، والراتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى وجود وظائف شاغرة لـ 2 براد، في شركة صناعة وسائل النقل mcv بمركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة 5 سنوات، وأن يكون سنه من 18 : 30 عاما، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

وظائف للشباب من الجنسين

كما أن من بين وظائف وزارة القوي العاملة لذوي الهمم، وظائف في مستشفى الرحاب بمحافظة سوهاج حيث متاح وظائف لـ 2 خدمات معاونة، بدون مؤهل، وأن يكون السن 30 عاما، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، كما يوجد وظائف شاغرة ل عامل نظافة، بدون مؤهل، في مركز النور لقسطرة القلب، على أن يكون سن المتقدم من 30 : 35 عاما، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

كما أن من الوظائف المتاحة وظيفة لكاتب إداري، براتب 3000 جنيه، في شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى وجود وظيفة شاغرة لموظف إداري، من الجنسين، بمؤهلات عالية أو متوسطة، في شركة باي واي للمستحضرات بمحافظة سوهاج، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، كما يوجد وظيفة خدمات معاونة في شركة تساهيل بمحافظة سوهاج، ولا يشترط مؤهل عالي، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

وظائف خالية بالمحافظات

كما أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف أخرى شاغرة لذوي الهمم، منها وظيفة لأخصائي تنمية في شركة تساهيل الفرع الثاني، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي والسن من 21 : 35 عاما، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، بالإضافة إلى وجود وظيفة شاغرة لعامل في شركة جولدن ريتش للتجارة والتوزيع بسوهاج الجديدة، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون السن من 20 : 30 عاما، والراتب 2700 جنيه.

ومن الوظائف الآخرى المتاحة لذوي الهمم وظائف في مؤسسة مصطفى السلات للتجارة بسوهاج الجديدة، ومن تلك الوظائف مدخل بيانات، 3 عمال نظافة، بمؤهلات عالية ومتوسطة، وأن يكون السن 30 عاما، والراتب 2700 جنيه، كما يوجد وظيفة شاغرة لعاملة في جمعية الهلال الأحمر بمحافظة سوهاج، بدون مؤهل، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، كما يوجد وظيفة لعامل بشركة جولدن ريتش للتجارة والتوزيع بسوهاج الجديدة، بشرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون السن من 20 : 30 عاما والمرتب 2700 جنيه.