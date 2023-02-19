وظائف خالية في القاهرة.. اعرف التفاصيل وآخر موعد للتقديم

كشفت 52 شركة خاصة، عن وظائف خالية في القاهرة بإجمالي 3863 وظيفة في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، في تخصصات «الهندسنة، والتخطيط، والميكانيكا، والإنتاج، وخدمة العملاء، وأخصائي تدريب، والطبخ، والتمريض، وأخصائيو سلامة وصحة مهنية، والحسابات».

وظائف خالية في القاهرة

حددت وزارة القوى العاملة في نشرتها الدورية، كل ما يتعلق بشأن وجود وظائف خالية في القاهرة وعدد من المحافظات، والتي تشمل منسقين ميدانيين، ومحاسبو تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرفو جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرف جودة ومشرف أمن، ومندوبو مبيعات، وجميع كافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، والفنيون، والسائقون، وعمال النظافة».

التقديم للوظائف الخالية في القاهرة، خلال شهري فبراير ومارس 2023، وتشمل محافظات الجيزة والقليوبية وبورسعيد والمنوفية والشرقية والإسماعيلية، وأسيوط والإسكندرية والغربية.

طرق التقديم للوظائف الخالية في القاهرة

يتم التقديم من خلال التوجه إلى وزارة القوى العاملة ومقرها 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر والمديريات التابعة للوزارة ومكاتب العمل التابعة للمديريات والدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

الوظائف الخالية الخاصة بذوي الهمم

تشمل الوظائف الخالية الخاصة بذوي الهمم، أخصائي تمويل وسائقين وعمال ودليفري ومشرفين وموظفين استقبال وإداريين برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية.

مميزات الحصول على الوظائف الخالية

- رواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا.

- التأمين الصحي والاجتماعي.