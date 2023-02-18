وظائف خالية في 10 مناطق بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

ينتظر الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل الحصول على شهادة المؤهل الدراسي الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من البحث عن وظائف خالية للتقديم لها، الأمر الذي يجعل الكثير من الشركات والمؤسسات تحرص على توفير فرص عمل لهم.

وأعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات التحصيل الإلكتروني والخدمات المالية.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية وشروطها وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف

تبدأ الشركة في استقبال الراغبين في التقديم للوظائف يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، بالمنوفية، شبين الكوم - ش الجلاء - أعلى فرع أورانج - بجوار مسجد المغفرة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم ل الوظائف لديه رغبة في العمل بوظيفة أخصائي ائتمان.

- أماكن العمل تكون في المنوفية بمراكز «شبين الكوم، منوف، قويسنا، اشمون، الشهداء، بركة السبع، تلا، سنتريس، الباجور، سرس».

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون أقصى حد لسن المتقدم للوظائف الخالية 32 سنة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على بناء علاقات.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتب مجزي.

- تمنح الشركة العاملين بها أرباح سنوية أو عمولة.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينات اجتماعية وطبية.

- توفر الشركة للعاملين بها فرصة الحصول على دورات تدريبية مميزة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في إحدى شركات التحصيل الإلكتروني التوجه في الموعد المحدد للمكان السالف ذكره.