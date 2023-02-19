وظائف خالية في كبرى شركات الهايبر ماركت.. إليك طريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عددا من الوظائف الشاغرة للشباب، في إطار توفير فرص عمل ودمج الشباب بالمجتمع، وتوفير برامج تدريبية مختلفة تساعد على دمجهم بالمجتمع، إذ جاءت الوظائف بشركة كبرى في مجال الهايبر ماركت تطلب «شيف جزار، وخباز بلدي، وخباز غربي (أفرنجي)، وغيرها».

وأضافت، أن الوظائف الشاغرة بالشباب والرياضة، تأتي بمميزات متعددة، بوجود رواتب مجزية، وتأمين طبي، وعائلي، واجتماعي، ومواصلات أو بدل مواصلات، وتصل ساعات العمل إلى 9 ساعات بينها ساعة راحة إذ تكون الشيفتات متغيرة.

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشباب والرياضة

توضح بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشباب والرياضة، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خلال السطور الآتية.

شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة بالشباب والرياضة

وجاءت شروط وظائف وزارة الشباب والرياضة كالآتي:

- مؤهل متوسط لكل الوظائف على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة.

الوظائف الشاغرة بوزارة الشباب والرياضة

وتأتي الوظائف الشاغرة بالشباب والرياضة، كالآتي:

- شيف جزار.

- خباز بلدي.

- خباز غربي (افرنجي).

- شيف أجبان.

- شيف حلواني.

- شيف سخن (وجبات).

- شيف أسماك.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة الشباب والرياضة

يمكن التقديم إلى الوظائف الشاغرة بوزارة الشباب والرياضة، عن طريق ملء الاستمارة، من خلال كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه»، وبعد ملء البيانات السابقة، يتم الضغط على زر «ارسال» للتقديم إلى فرص العمل الشاغرة.