استشاري جراحات صدر لـ إيمان الحصري: وفاة طفل بسبب «حبة فراولة» واقعة غريبة

كشف الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحات الصدر بمستشفى بنها الجامعي، تفاصيل وفاة طفل بـ «حبة فراولة»، قائلا إن هذه الواقعة غريبة كون أن الحالات التي يحدث بها وفاة بسبب «الشرقة» تكون سبب قشرة لب أو سوداني.

الطفل عانى من انقطاع في التنفس

وأضاف «الجزار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن أهل الطفل توجهوا للمستشفى القريبة من مسكنهم بشبين القناطر، وكان يعاني حينها من انقطاع في التنفس، وأجروا له إنعاشاً ووضعوه على جهاز للتنفس الصناعي، وقرروا التوجه لمستشفى بنها الجامعي لإجراء المنظار الشعبي التشخيصي للتأكد من وجود الجسم الغريب.

وأشار إلى أن إجراء المنظار للطفل كانت مخاطرة كبيرة نظرا لأنه موضوع على جهاز التنفس الصناعي، وجرح إخراج حبة الفراولة، متابعا: «بعد إخراجها تفاجأت بحجم الفراولة بشكل تام، وحجمها الكبير أغلق بين الحبلين الصوتيين فأغلق مجرى التنفس نهائياً ولم تدخل بالقصبة الهوائية».

توقف فورا لعضلة القلب

وواصل: «عند انقطاع التنفس عن المخ لمدة 3 دقائق فقط يحصل توقف فورا في عضلة القلب، وهو ما حدث لهذا الطفل».