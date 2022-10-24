رئيس شركة «إيديتا»: صادرات مصر من الفراولة المجمدة سجلت 257 مليون دولار

قال المهندس هاني نبيه برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيديتا»، للصناعات الغذائية، إنّ التنسيق بين الوزارات فيما يخص الصناعة أمر هام جدا، خصوصا مع تداخل الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يواجه بعض المعوقات في الصادرات، أهمها البنية التحتية والإجراءات والتسويق وهي أمور يجب العمل عليها، خصوصا وأن التسويق أحد الأدوات المهمة للترويج للمنتجات المصرية، فيجب التركيز على المنتج المصري في القنوات الأجنبية، مثل الفراولة المجمدة المصرية.

وأضاف «برزي»، خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، المنعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أكبر دولة مصدرة للفراولة المجمدة بالعالم، حيث وصلت الصادرات إلى 257 مليون دولار، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بمنتهى السهولة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات خصوصا مع تضارب الإجراءات بعض الأحيان، هذا بجانب بعض الإجراءات والرسوم التي تظهر بشكل مفاجئ وعشوائي ودون سابق إنذار مما يسبب خلل بالنشاط.

وأكد برزي على ضرورة الإعفاء الفوري للمعدات والماكينات حتى يكون هناك استثمار وتصدير، وسرعة صرف دعم الموارد خصوصا مع وجود قطاع كبير من الشركات الأجانب، مشددا على ضرورة وجود إستراتيجية للصناعة ثابتة بدون تغيير.