إدانة أممية لإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

أدانت منظمة «الأمم المتحدة» بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى من «سوكتشون»

وكانت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، أشارت في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى رصد صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا من «سوكتشون» في مقاطعة جنوب «بيونجان» شمال غرب كوريا الشمالية.

وجاءت عملية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الثالث من نوعه لهذا العام، بعد يومين من إطلاق الشمال صاروخ «هواسونج 15» الباليستي العابر للقارات، أمس الاول السبت، وإطلاقه الصاروخ الباليستي قصير المدى في الأول من يناير 2023.

وكان «خفر السواحل» الياباني، قال في وقت سابق، إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، سقط اثنان منها بالفعل في البحر.