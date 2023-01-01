إطلاق صاروخ كوري شمالي باتجاه بحر اليابان في الساعات الأولى من 2023

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» في الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد2023.

تحليق الصاروخ على بعد 400 كيلومتر

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة «ريونجسونج» في عاصمة الشمال «بيونج يانج» في الساعة 2:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفة إن الصاروخ طار على بعد 400 كيلومتر قبل سقوطه في البحر، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس السبت، أطلقت كوريا الشمالية، 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» ورصدت «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، عملية إطلاق صواريخ «بيونج يانج» من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانجهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحا.

وأشارت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إلى قطع الصواريخ حوالي 350 كيلومترا قبل سقوطها في البحر.

من جانبها، شجبت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ، ووصفته بالاستفزاز الكبير يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن في المجتمع الدولي، وخرق واضح لقرارات «مجلس الأمن الدولي».

سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

وقال «الجيش الكوري الجنوبي»، إن التجارب الصاروخية لـ«بيونج يانج» استفزاز خطير يجب أن يتوقف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.وخلال العام الماضي 2022، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 70 صاروخا باليستيا.

وفي اليابان، قالت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، إن «بيونج يانج» أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي واحد على الأقل.

ويبدو أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية في نشرتها باللغة الإنجليزية.