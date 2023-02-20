تراجع إصابات كورونا بكوريا الجنوبية في 48 ساعة.. أقل من 5 آلاف حالة

شهدت كوريا الجنوبية خلال اليوم الماضيين أيام الماضية، تراجعا في إصابات فيروس كورونا في البلاد، وسجلت اليوم الاثنين، أقل من 5 آلاف إصابة بالعدوى.

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و324 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 13 حالة وافدة من الخارج، وفقًا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من 30 مليون و433 ألفا

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، إلى 30 مليونا و433 ألفا و895 إصابة.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية سجلت 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و865 حالة وفاة.

وأمس الأحد، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 10 آلاف و274 إصابة بفيروس كورونا بينها 23 حالة وافدة من الخارج و12 وفاة.

كما سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، أمس الأول السبت 10 آلاف و718 إصابة بفيروس كورونا بينها 26 حالة وافدة من الخارج 10 منها قادمة من الصين و12 حالة وفاة.