تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين.. تحد جديد لأمريكا ومجلس الأمن

تطورات متلاحقة وسريعة تشهدها شبه الجزيرة الكورية على خلفية عمليات إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ الباليستية في تحد للولايات المتحدة الأمريكية ولقرارت «مجلس الأمن الدولي» ذات الصلة.

واليوم الاثنين، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى على الأقل، الثانية خلال يومين بعد إطلاق «بيونج يانج»، «هواسونج 15» العابر للقارات غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إلى رصدها صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلقا من «سوكتشون» في مقاطعة جنوب «بيونجان» بين الساعة 7 صباحًا والساعة 7:11 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تحليق صواريخ كوريا الشمالية حوالي 390 كيلومترًا

وأشارت «الأركان المشتركة»، إلى تحليق الصواريخ حوالي 390 كيلومترًا و 340 كيلومترًا على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت لاحق، قالت «بيونج يانج»، إنها أطلقت قذيفتين من قاذفة صواريخ متعددة من عيار 600 مم باتجاه البحر الشرقي«بحر اليابان» في الساعة 7:00 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، باعتبارها وسيلة لهجوم نووي تكتيكي، مما أظهر استعداد الجيش للردع التام والاستعداد للرد على قدرات القوات الجوية المشتركة بين «واشنطن» و«سول».

وأمس الأحد، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، تدريبات جوية مشتركة، شملت قاذفات «بي 1 بي». وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن قاذفة الصواريخ المتعددة من عيار 600 مم، نظام سلمي هجومي دقيق حديث ووسيلة لهجوم نووي تكتيكي.

«بيونج يانج»: تحديد وحدة المدفعية الطويلة المدى أهداف افتراضية

من جانبها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن إعلام الوكالة الشمالية، عن عملية الإطلاق في الساعة 8:17 صباح اليوم الاثنين، بعد مرور ساعة و17 دقيقة من الإطلاق، أمر غير مسبوق، موضحة أن وسائل إعلام الشمال عادة عن عملية الإطلاق في اليوم التالي لها.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن وحدة المدفعية الطويلة المدى في الخط الغربي للجيش، حددت أهداف افتراضية بمدى 395 كم و337 كم على التوالي، بموجب أمر بإجراء إطلاق الطلقات التحذيرية.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي.

«السواحل الياباني»: «بيونج يانج» أطلقت 3 صواريخ باليستية

وكان «خفر السواحل» الياباني، قال في وقت سابق، إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، سقط اثنان منها بالفعل في البحر، موضحا أن «بيونج يانج» أطلقت في الساعة 7.08 بالتوقيت المحلي، على ما يبدو أنه صاروخا باليستيا، وقد سقط بالفعل.

وكانت وزارة الدفاع اليابانية، أعلنت أمس الأحد، أن «طوكيو» أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة. وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، في وقت سابق إن جميع صواريخ «بيونج يانج» سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وطلب «خفر السواحل» الياباني في وقت سابق، على خلفية إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ من السفن الجوية والبحرية متابعة المعلومات. وفي وقت لاحق، أعلن «السواحل الياباني»، إطلاق ثاني وثالث للصواريخ، من كوريا الشمالية، موضحا ان الصواريخ سقطت جميعهم بالفعل.