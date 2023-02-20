ارتفاع عدد ضحايا فيضانات «ساو باولو» البرازيلية إلى 36 شخصا

ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية «ساو باولو» جنوب شرق البرازيل، إلى 36 شخصا.

وأوضحت وسائل إعلام برازيلية، أنّ الأمطار الغزيرة التي ضربت «ساو باولو» خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن مصرع 35 شخصا في بلدية «ساو سيباستيان»، وآخر في بلدية «أوباتوبا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت السلطات البرايزيلية، أعلنت في وقت سابق، أنّ الأمطار الغزيزرة وما نجم عنها من فيضانات، أجبرت أكثر من 550 شخصًا على ترك منازلهم، منهم 338 أصبحوا دون مأوى.