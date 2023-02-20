أمطار غزيرة تضرب «ساو باولو» البرازيلية تسفر عن مصرع 24 شخصا على الأقل

شهدت البرازيل، فيضانات وانهيارات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت البلاد في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية «ساو باولو» جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مصرع 24 شخصاً على الأقل، فيما أجلت السلطات 338 شخصاً من المنطقة الساحلية شمال المدينة.

إعلان حالة الطوارئ في 5 مدن على طول الساحل

وقالت حكومة ولاية «ساو باولو» في بيان إن 228 شخصاً آخرين أصبحوا بلا مأوى، فيما أعلن الحاكم تارسيسيو دي فريتاس، حالة الطوارئ في 5 مدن على طول الساحل، كما خصص 1.5 مليون دولار لأعمال الإغاثة.

وقالت حكومة الولاية البرازيلية في بيان إن 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى وتم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة.

O diretor da comunicação da Defesa Civil do estado de São Paulo, tenente Farina, alertou que ainda haverá chuvas, o que prejudica o solo, que já está encharcado e pode causar deslizamentos.



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وكان رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، اعلن في وقت سابق، عبر «تويتر»، إنه سيزور المنطقة، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية..

ويشارك عسكريون في مساعدة المتضررين من هطول الأمطار الغزيرة، فيما يعمل أكثر من 100 من عناصر الإطفاء بمساعدة مروحيات.

غمر المياه أحياء بأكملها في «سان سيباستياو»

وغمرت المياه أحياء بأكملها في بلدة «سان سيباستياو»،على بعد 200 كيلومتر شمال «ساو باولو» وفق لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون محليون، إلى تساقط 60 سنتيمتراً من الأمطار في 24 ساعات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، وصف فيليبي أوجوستو، رئيس بلدية «سان سيباستياو»، واحدة من أكثر المناطق تضرراً، الوضع بالحرج للغاية، مشيرا في تصريحات تليفزيونية، إلى العمل في نحو 50 منزلاً انهار تحت ضغط المياه ولا يزال بداخلها أشخاص.

وأضاف أوجوستو، أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا مصرعهم في «سان سيباستياو»، فيما قالت تقارير إخبارية، إن فتاة لقيت مصرعها بسبب الطقس السيئ في بلدة «أوباتوبا».