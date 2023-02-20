إقبال السائحين على شواطئ الغردقة لاستقرار الطقس.. العظمى 26 مئوية

يسود الغردقة، اليوم الاثنين، أجواء دافئة وشمس ساطعة ودرجة حرارة معتدلة تصل إلى 26 درجة َنهارا، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، ما جذب آلاف السائحين من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية إلى الشواطىء.

إقبال السياح على شواطئ الغردقة

وأوضح سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن طقس الغردقة المعتدل جذب الالاف من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ المدينة للاستمتاع بالأجواء الدافئة.

وذكر لـ«الوطن»، أن الغردقة تشهد توافد آلاف السياح الأجانب من 15 دولة أوروبية، هربا من الأجواء شديدة البرودة، والتي تصل إلى حد الجليد في عدد من المدن الأوربية.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأكد الخبير السياحي، أن أكثر السياح إقبالا على شواطئ الغردقة هم الألمان والروس والإيطاليين والتشيك والبولنديين والإنجليزيين، حيث وصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80٪ لأول مرة منذ بداية العام الجاري.