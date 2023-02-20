نشوب حريق داخل سوبر ماركت بأوسيم بسبب ماس كهربائي

نشب حريق داخل سوبر ماركت في عزبة حرب بأوسيم دائرة القسم بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحريق

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة عزبة حرب دائرة القسم في أوسيم.

وعلى الفور، انتقل المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسوبر ماركت والتهمت الحريق كل محتويات المحل.

سبب الحريق ماس كهربائى

وأكدت الأجهزة الأمنية أنّه مقابلة صاحب المحل، والذي أفاد أنّ سبب الحريق ماسا كهربائيا، وأنه تم السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية، ولا توجد وفيات أو إصابات، ولم يتهم أحد بشئ، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارشادات لتجنب حدوث ماس كهربائي

1- تجنب توصيل عدة أجهزة كهربائية على مصدر كهربائى واحد.

2- عدم لمس الأجهزة والمفاتيح الكهربائية والأيدي مبتلة بالماء.

3- فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة والتركيب.

4- عدم ترك أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير غير معزولة.