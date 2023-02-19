إخماد حريق مخبز «عيش سياحي» في قنا دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية في قنا من السيطرة على حريق التهم معدات مخبز سياحي في شارع بورسعيد بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، دون خسائر بشرية.

حريق في مخبز سياحي بفرشوط

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مخبز عيش سياحي في مركز فرشوط.

السيطرة على النيران

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب الحريق داخل مخبز سياحي في شارع بورسعيد بمركز فرشوط، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة دون وجود خسائر بشرية، ولكن النيران التهمت معدات المخبز.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.