طقس جنوب سيناء اليوم.. تحسن ملحوظ وجبل سانت كاترين يسجل 4 درجات

تشهد محافظة جنوب سيناء تحسنا في الأحوال الجوية منذ مطلع الأسبوع الجاري حتى اليوم الاثنين، وارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح في كل المدن، وهدأت الرياح بعدما تسبب نشاطها في إغلاق مينائي نويبع وشرم الشيخ الأسبوع الماضي.

درجة حرارة جبل سانت كاترين فوق الصفر

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين تعيش حالة من الطقس المعتدل طوال اليوم وبارد ليلا، حيث بلغت الحرارة 5 درجات مئوية، وتصل إلي 17 في منتصف اليوم، مع انخفاض كبير في نسبة الرطوبة وسكون لحركة الرياح.

وبحسب المحافظ، سجل جبل سانت كاترين، أعلى القمم الجبلية في مصر، لأول مرة درجات فوق الصفر منذ بدء الشتاء، حيث بلغت صباح اليوم 4 درجات فوق الصفر، وجبل موسى 6 درجات مئوية لأول مرة، وجبل عباس 7 درجات.

طقس مدينة دهب

وأوضح اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب في تصريح خاص، أن المدينة تشهد طقسا معتدلا يساعد في إنعاش الحركة السياحية، موضحاً أن المدينة سجلت صباح اليوم الاثنين 17 درجة، وتصل في منتصف النهار إلى 25 درجة.

وقال، إن سرعة الرياح بلغت 19 كيلومترا في الساعة، والرطوبة 38%، وسجلت مدينة شرم الشيخ 16 درجة، ومدينة نويبع 14، وطابا 13، وطور سيناء 14 مئوية.