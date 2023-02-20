استشاري تخطيط عمراني: ضخ 350 مليون جنيه لتطوير العشوائيات بالسويس

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن محافظة السويس تضم مجموعة من الأراضي التي لها قيمة كبيرة سواء كانت في قلب المناطق العشوائية أو مجاورة لها، موضحًا أنه يجب إحداث تطوير في تلك المناطق المحيطة من أجل جلب الاستثمارات المختلفة، مضيفا أن هناك 250 فدانا ملك للمحافظة، ومن المقرر حدوث شراكات مع شركات التطوير العقاري والقطاع الخاص بهدف تطوير هذه المناطق علاوة على المساهمة في توفير مجموعة من المساكن لأهالي المحافظة من أجل زيادة عناصر جودة الحياة للمواطن المصري.

تطوير 15 منطقة بالسويس بعام 2020

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن نسبة المناطق العشوائية الموجودة داخل المدن الحضرية بمحافظة السويس بلغت 12% عام 2015، وهذا رقم كبير نسبيا، لذلك بدأ العمل على تطوير 15 منطقة في عام 2020، كما تم ضخ 350 مليون جنيه على أساس تطوير العديد من المناطق.

الدولة تهتم بتطوير العشوائيات

وتابع، أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير العشوائيات والمناطق غير الرسمية عن طريق إضافة بعض العناصر الناقصة لتلك المناطق، بينها مرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب مد بعض شبكات الطرق وتطويرها بشكل مناسب، يأتي ذلك بهدف رفع جودة الحياة والارتقاء بها وتحقيق متطلبات قاطني تلك المناطق ورفع مستوى الرضا لديهم.