قطع الكهرباء عن 7 مناطق بحي الجناين في السويس اليوم للصيانة

أعلن حي الجناين، في محافظة السويس، عن خريطة فصل التيارالكهربائي، اليوم؛ بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بمنطقة محمد عبده على أن يتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من الصيانة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بحي الجناين بالسويس

واوضح البيان الصادر عن حي الجناين، بمحافظة السويس، أنه وفقاً لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، فإنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، بداية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات، وسيتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء منها.

المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي بها اليوم

وأوضح بيان حي الجناين، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، عن القطاع الريفي، في محافظة السويس هي قرى: محمد عبده 1و2 والسباعي 1و2 وتدعيم الرائد 1و2.

الانتهاء من صيانة المحولات بمنطقة منشية الرجولة وتجهيز محولات بديلة

يذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراء الصيانة، بمحولات منطقة منشية الرجولة، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي، لقرى أبو شكيو والشلوفة الجمعية وأبو زغلول والحاردة وأبو السعود وبحسب ماهو متبع وبحسب تنبهات كهرباء الجناين يتم التنسيق مع الجهات، والهيئات المختلفة التي تقع في زمام مناطق فصل التيار الكهربائي، على تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.