طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا والعظمى تسجل 20 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس السويس اليوم الأحد، موضحة وجود نشاط للرياح وغيوم جزئية وشبورة مائية خفيفة على الطرق، بينما تقل فرص سقوط الأمطار على المحافظة والمناطق القريبة منها.

حالة الطقس بالسويس اليوم

وسجلت توقعات خبراء الأرصاد وأجهزة الرصد الداخلية، قياسات طقس السويس اليوم الأحد، موضحة أن نسبة الرطوبة 55%، وتتوافر فرصة سقوط الأمطار بنسبة 16%، وسرعة الرياح 19 كيلومترا في الساعة، ودرجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

ومن جانبها تستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، والتي أعلنتها منذ ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، حيث شدد الواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء والجهات المختلفة «الصرف الصحي والكهرباء» بضرورة الجاهزية للتدخل الفوري في أي لحظة تظهر فيها التقلبات الجوية في طقس محافظة السويس.

حالة البحر الأحمر

كما أكدت «الأرصاد» أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج تتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.