حصول 4 محطات معالجة بـ«صرف الإسكندرية» علي شهادة الإدارة الفنية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حصول محطة معالجة أبيس السابعة ومحطة معالجة توسعات المعمورة، على اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة «T.S.M» للمرة الأولى، وحصول محطة معالجة العامرية ومحطة معالجة الكيلو 26 على تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة «T.S.M» بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأشار إلى أن هذه الشهادات يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكل المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع المراحل، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

تفاصيل الحصول على شهادة الإدارة

وأضاف رئيس صرف الإسكندرية، في بيان اليوم، أن حصول محطات المعالجة على شهادة «TSM» جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب، وتأكدهم من استيفاء كل المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة «TSM»، والتي تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة في الإسكندرية

وأشار إلى أن محطة معالجة أبيس السابعة طاقتها التصميمية 3000 م3/يوم، ومحطة معالجة توسعات المعمورة طاقتها التصميمية 25 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة العامرية طاقتها التصميمية 100 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة ك26 طاقتها التصميمية 4000 م3/يوم

وأوضح، أن الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

استكمال حصول باقي محطات المعالجة علي الشهادة

وأكد أنه يُجرى حالياً الاستعداد لاستكمال حصول باقي محطات المعالجة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة، مؤكداً أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاع الصرف الصحي لضمان تقديم افضل خدمة للمواطنين.