تفاصيل مشروع صرف صحي «أبو تلات» في الإسكندرية.. تكلفته 350 مليون جنيه

قال اللواء المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة «أبو تلات» من المشروعات الكبرى، ويعتبر نقطة تحول للمنطقة، ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع العبء عن الأهالي.

جاء ذلك على هامش حضوره اجتماعا عقده المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي بالإسكندرية، والمهندس خالد عبد الحميد رئيس قطاع المشروعات بالشركة، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع بمحطة التنقية الشرقية، لمناقشة موقف مشروع الصرف الصحي بمنطقة «أبو تلات».

العمل على إنهاء مشروع «أبو تلات» في أسرع وقت

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الهدف من عقد الاجتماع هو الوقوف على نسب تنفيذ المشروع، وتقديم كل الإمكانات، وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، ومتابعة خطط الانتهاء من الأعمال، طبقا للمواصفات الفنية، والفترة الزمنية المحددة، لإنهاء مشروع «أبو تلات» في أسرع وقت للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالإسكندرية.

تفاصيل مشروع الصرف الصحي غرب الإسكندرية

وأشار إلى أن المشروع يتكون من محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم، وثلاث محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة، وتم إسناده بتكلفة 350 مليون جنيه.

كما أشار إلى أنه يجري العمل علي إنشاء التوصيلات المنزلية، للعمل على ربطها بشبكة الصرف الصحي.