تصدير 58 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا وارتفاع التداول بمواني البحر الأحمر

شهدت حركة تداول مواني البحر الأحمر ارتفاعا ملحوظا، حيث شهدت الحركة تداول 72 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 700 شاحنة و34 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 356 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع، 344 شاحنة و14 سيارات، وذلك طبقا لبيان هئية مواني البحر الأحمر.

تصدير 58 ألف طن فوسفات

وأعلن بيان المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر اليوم الإثنين أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة تغادر السفينة GOZO وعلي متنها 28000 طن فوسفات متجهة الي باكستان فيما غادر الميناء بالأمس السفينة AYATI وعلي متنها 30000 طن فوسفات متجهة الي ماليزيا وثلاث سفن اخري وهي امل ، دليلة وبوسيدون اكسبريس.

حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

كما تم تداول 1420 طن بضائع عامة ومتنوعة 109 شاحنة بميناء نويبع بالبحر الأحمر حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1065 راكب بموانيها .الاثنين 20 فبراير 2023