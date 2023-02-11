تداول 18 ألف طن بضائع متنوعة في مواني البحر الأحمر

تشهد مواني البحر الأحمر نشاطا كبيرا في حركة تداول البضائع وصولا وسفرا، وبلغ حجم تداول البضائع العامة والمتنوعة اليوم السبت 18 ألف طن، بالإضافة لانتظام حركة وصول ومغادرة السفن وسط إجراءات مشددة من قبل رئيس الهيئة ومتابعة تغيرات الأرصاد للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

18 ألف طن بضائع

وأعلن المركز الإعلامي التابع لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة السبت عددها 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة و923 شاحنة و516 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت اليوم السبت 9000 طن بضائع، و598 شاحنة و423 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و325 شاحنة و93 سيارة.

وأشار البيان أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال 3 سفن وهي أمل والحرية وبوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، وكذلك شهد مغادرة نفس السفن.

رحلات مكوكية في المواني

وأضاف البيان أن ميناء نويبع يشهد اليوم تداول 4160 طن بضائع عامة ومتنوعة و286 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وسينا، بينما تغادر السفينتين بريدج وآيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين بريدج وآيلة، كما شهد ميناء السويس اليوم وصول السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 400 سيارة قادمة من ميناء جدة، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1680 راكبا.