انطلاق حملة التوعية ضد تشوهات القوام في مدارس كفر الشيخ «صور»

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات حملة التوعية ضد تشوهات القوام في عدد من مدارس المحافظة «ابتدائي - إعدادي»، وذلك ضمن التعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

زيارة 65 مدرسة على مستوى محافظة كفر الشيخ

وزار فريق من إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية، برئاسة الدكتورة هبة رزق، مدير إدارة العلاج الطبيعي، نحو 65 مدرسة علي مستوي محافظة كفر الشيخ، حيث كانت الحملة ليوم واحد.

ودرب الفريق الطبي الطلاب على الأوضاع الصحيحة للوقوف، والجلوس، وحمل الحقائب، تفاديا لمشكلات تشوهات القوام، لأطفال المدارس من سن 4 إلى 12 سنة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ما هي تشوهات القوام؟

وبحسب ما ذكره الدكتور أحمد المنسي، أخصائي العلاج الطبيعي، لـ«الوطن»، فإن تشوهات القوام هي التشوهات التي تُصيب قوام الإنسان، خاصةً الأطفال في عُمر صغير، لافتا إلى أن هناك عوامل مؤثرة مرتبطة بأمور مثل الوراثة، والجوانب النفسية، والمرونة، واستقامة أجزاء الجسم.

وأكد «المنسي» أن هناك مسؤولية يقوم بها الوالدان والمُعلمون ومدرسو التربية الرياضية لابد من القيام بها تجاه النشء من أجل العناية بقوام سليم، كما أن هناك تدابير مهمة وبرامج لتنمية الوعي القوامي، مشيرا إلى أن للقوام علاقة بالصحة، وهو يؤثر على الأجهزة الحيوية، وتتسبب «الأمراض، والإصابات، والعادات اليومية، والمهنة، والوراثة، والضعف العضلي، والأدوات غير المناسبة، والبيئة، ونوعية الملابس، والأحذية، والتعب، والإرهاق»، وغيرها في انحراف وتشوه القوام.