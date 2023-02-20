إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من قرية واحدة، في حادث تصادم مركبتي «توك توك»، على الطريق الفرعي «بهبشين- الواسطى» شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تصادم مركبتي «توك توك» في بني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين مركبتي «توك توك» على الطريق الفرعي بهبشين الواسطى شمال المحافظة، ما اسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث، وهم «فاطمه.ع.ع» 34 عامًا، ربه منزل، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«محمد.ح.ش» 40 عامًا، موظف، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«منه.م.ح»6 سنوات، مصابة باشباه كسر بالقدم، جميعهم مقيمين في قرية بهبشين بمركز ناصر.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.