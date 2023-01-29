جامعة الجلالة الأهلية تستضيف الفنان سامح حسين

استضافت جامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، الفنان سامح حسين، ضمن فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، خلال لقاء مفتوح مع الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف كلا من الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة.

الجامعات الأهلية الجديدة

ويأتى هذا اللقاء ضمن مبادرة «ساند» لدعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار، لخلق جيل من الشباب الواعي، عن طريق عدد من الأنشطة واللقاءات الحوارية التى تسلط الضوء على النماذج الإيجابية في مختلف المجالات.

وأفاد الدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة ترحب باستضافة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية فى رحابها، مؤكدا توفير كل أنواع الدعم لنجاح كل الفعاليات والأنشطة، لتخريج كوادر شبابية مؤهلة لتحقيق خطط التنمية في كل المجالات.

الجامعات التكنولوجية

ووجه الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص الشكر للفنان سامح حسين على تلبية الدعوة للقاء طلاب الجامعات الاهلية والتكنولوجية، في رحاب جامعة الجلالة، مشيرا إلي أهمية دور الفن والثقافة في تشكيل وعي الشباب، حيث تولى الدولة المصرية ببالغ الاهتمام بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم وتدعم قيم التعاون والتسامح ومحاربة الأفكار السلبية والمتطرفة

كما عبر الفنان سامح حسين عن بالغ سعادته بتواجده مع الطلاب، وانبهاره بمدينة وجامعة الجلالة، مشيدا بدور الدولة في بناء مجتمعات جديدة تصنع بها تاريخ جديد، قائلاً: «مصر زي ما عملت حضارة في الماضي.. قادرة على أنها تعمل حضارة إلى الأبد».

وأشار حسين، إلى أهمية استغلال الشباب لمرحلة الدراسة الجامعية والاستفادة منها علي قدر المستطاع، من خلال المشاركة في الأنشطة، وتبادل الخبرات فيما بينهم، مؤكداً علي دور الأسرة واختيار الاصدقاء في تكوين شخصية الإنسان، والعمل دائما علي تحديد الأهداف، وعدم الاستسلام لليأس، فالمسألة تحتاج إلى الاجتهاد والاخلاص فى العمل، متحدثا عن مشواره وخطواته نحو تحقيق اهدافه.

وفى نهاية اللقاء المفتوح مع الطلاب، أهدى الدكتور كريم همام درع معهد إعداد القادة للفنان سامح حسين تقديراً له، علي مشاركته في اسبوع شباب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، كما أبدى الشباب عن سعادتهم بهذا اللقاء وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.