سامح حسين نجم حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»: «كنت لعيب كبير»

انطلقت منذ قليل، الحلقة 16 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

سامح حسين مفاجأة حلقة اليوم

نجم حلقة اليوم كان الفنان سامح حسين، الذي أكد أنه انضم لأكثر من فريق خلال صغره قائلا: «كنت لعيب كبير»، مشيرا إلى أنه يمارس كرة القدم حاليا مع العديد من النجوم منهم سيد معوض ومحمد بركات.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.