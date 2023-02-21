الجامعات: تحميل المقررات الدراسية عبر المواقع الإلكترونية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، الانتهاء من رفع غالبية المقرارات الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 عبر المنصات التعليمية المختلفة للكليات ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، موضحين أن العملية التعليمية للتيرم الثاني تسير بصورة منتظمة وهادئة.

المنصات التعليمية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، استمرار أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحاً أنه جرى الانتهاء من رفع غالبية المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2023 عبر المنصات التعليمية المختلفة للكليات، لافتا إلى أن موعد امتحانات الميدتيرم كما هي دون تغيير أو تشديد، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية ومتميزة.