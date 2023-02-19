الجامعات: انتظام المحاضرات والتدريبات في الأسبوع الثاني للدراسة

أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني 2023 للعام الجامعي الجاري، مع التشديد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين انتظام المحاضرات اليوم بمختلف الكليات وكذلك الدورات والتدريبات العملية.

«عبدالخالق»: انتظام العمل اليوم بمختلف الكليات

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، انتظام العمل اليوم بمختلف الكليات و التي منها محاضرات و التدريبات العلمية في الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني 2023، منوهًا إلى أنَّ الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية، وأن الامتحانات في موعدها المقرر خلال شهري يونيو ويوليو.

«سرحان»: العمل بمختلف الكليات يسير بصورة منتظمة وهادئة

ومن جهته، أكّد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ«الوطن»، أنَّ العمل بمختلف الكليات يسير بصورة منتظمة وهادئة في الأسبوع الثاني على التوالي للفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والالتزام بتعليمات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.