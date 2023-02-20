الجامعات: استمرار فعاليات الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات دون انقطاع

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام فعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة للفصل الدراسي الثاني 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن الكليات ممثلة في مكاتب رعاية الشباب تواصل عملها دون انقطاع وأن فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها مستمر حتى نهاية العام الجامعي الجاري.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ"الوطن"، أن فعاليات الأنشطة الطلابية بجميع الكليات منتظمة من أول أيام الترم الثاني وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 أو امتحانات الميدتيرم.

الأنشطة الطلابية في الجامعات

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فوز الطالبة سمر أحمد كلية الفنون والتصميم بالميدالية البرونزية والمركز الثالث فى بطولة الجامعات المصرية للجودو، مؤكدة أن هناك اهتماما كبيرا من قبل مجلس الأمناء بضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الطلابية والرياضية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الفكري والذهني للطلاب وأن هناك اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة.