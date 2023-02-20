4 محاور للتعاون بين «التنسيقية» ونقابة المهن التمثيلية.. توعية وثقافة

عدد من المحاور تم الاتفاق عليها خلال توقيع بروتوكول تعاون وقعته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع «نقابة المهن التمثيلية»، برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء أمس الأحد، وذلك في إطار الحفاظ على قوة مصر الناعمة من خلال التعاون المتبادل بين الجهتين.

بروتوكول التنسيقية مع نقابة المهن التمثيلية

وجاءت أبرز الملفات في بروتوكول تعاون التنسيقية مع نقابة المهن التمثيلية كالآتي:

- التعاون في حملات التوعية التي تقدمها النقابة.

- العمل على توسيع نطاق الحملات التوعوية وتأثيرها وفعاليتها.

- تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة.

- إعادة النظر في مواد التشريعات والقانون التي قد تتسبب في عرقلة نشر الثقافة والفنون المتنوعة.

حضور توقيع البروتوكول

حضر توقيع البروتوكول مساء أمس الأحد، وفد من نقابة المهن التمثيلية، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانين إيهاب فهمي وعزوز عادل، وأيمن عزب وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حضرت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، والنائب أحمد فوزي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء التنسيقية.