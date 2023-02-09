أشرف زكي يترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية
كتب:
أحمد حسين صوان
06:28 م | الخميس 09 فبراير 2023
أشرف زكي
تقدم نقيب المهن التمثيلية الحالي، الدكتور أشرف زكي، بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي من انتخابات النقابة، كما ينافسه اثنين آخرين حلمي فودة، وأحمد السيد أبو موسي.
انتخابات نقابة المهن التمثيلية:
يغلق باب الترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية اليوم الخميس 9 فبراير، ولك بعد فتحها لمدة أسبوع على مقعد النقيب و6 أعضاء في انتخابات التجديد النصفي، والتي ستقعد في نادي النقابة في شارع البحر الأعظيم.
وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 3 مارس المقبل من الثامنة صباحًا حتي العصر على 6 مقاعد من الأعضاء مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا الدكتور أشرف زكي.
وانتهت ولايه 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمي ونهال عنبر وسامي مغاوري وأشرف طلبة ومصطفي حجاج وعفاف رشاد، وجميعهم لهم حق الترشح لدورة أخرى.