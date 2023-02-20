قناة إكسترا نيوز تُبرز عدد «الوطن».. «التحالف الوطني.. حماية.. دعم.. تمكين»

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بجهود التحالف الوطني، بعنوان «التحالف الوطني.. حماية.. دعم.. تمكين».

تثمين دور التحالف الوطني

وأكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أهمية تثمين دور وجهود التحالف الوطني مؤخرا، في تقديم الخدمات والمساعدات للمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أنّ هناك دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا التحالف، حيث استطاع الوصول للمواطن الأكثر احتياجًا داخل الدولة المصرية، موضحًا أنّه قبل إنشاء التحالف الوطني، كانت تعمل كل مؤسسة بشكل منفرد بعيدًا عن الآخر لذلك كان يحدث نوع من التضارب وعدم التنسيق بين المؤسسات.

جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية أصبحت موحدة

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية موحدة ومنسقة بوجود التحالف الوطني للعمل الأهلي، كما أنّ الدعم أصبح يصل للمستحقين في الأماكن الأكثر احتياجا وفقرًا، موضحًا أنّ الدعم لم يقتصر على المساعدات المادية أو العينية فقط، بل أيضا تقديم الخدمات والرعاية الصحية إلى جانب تدريب المواطنين على مهن جديدة للاستفادة من خلالها في زيادة الدخل الخاص بالأُسر.